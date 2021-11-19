Şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü - Son Dakika

Fas'ın Tanca kentinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yük gemisindeki konteynerler denize düştü.

Fas'ın Tanca kentindeki limanda demirli olan yük gemisindeki konteynerler yük boşaltma işlemi sırasında denize düştü. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle vinç sistemi arızalanırken, 1 işçinin de yüksekten düşerek yaralandığı aktarıldı. Düştüğü yerden güçlükle kurtarılan işçinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kazanın kötü hava koşullarına rağmen yük boşaltma işlemine devam edilmesi nedeniyle yaşandığı açıklanırken, büyük maddi kayıp meydana geldiği belirtildi.

(Muhammed Rabah/İHA)