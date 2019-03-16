Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgâr Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu 3 Yaralı

Şiddetli Rüzgâr Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu 3 Yaralı

13 dakika önce

Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.

Şiddetli Rüzgâr Paraşütçüleri Yerleşim Alanına Savurdu 3 Yaralı, System.String[]
Brezilya'da ordunun gerçekleştirdiği eğitim sırasında şiddetli rüzgar, paraşütçüleri yerleşim alanına savurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olay, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde bulunan bir askeri üssün gerçekleştirdiği eğitim sırasında meydana geldi. Ayrıca, rüzgarın saatte 63 km hıza ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgar sonucu yerleşim alanına savrulan paraşütçülerin iniş görüntüsü amatör kameraya yansıdı.

Olay sonucu 3 paraşütçünün yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:46 Kaynak: DHA

Brezilya, Dünya
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