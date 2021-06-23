Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi.

Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde esnafın tenteleri uçarak tezgahların üstüne devrildi. Büyük zorluk yaşayan pazarcı esnafı, tentelerini yerinde tutmak için mücadele sarf etti. İzmit'te ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bir işletme sahibinin ise çatıdaki brandanın uçmaması için çivi çaktığı görüldü.