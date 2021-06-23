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Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu - Son Dakika

Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu

23.06.2021 14:46
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların tenteleri tezgahların üzerine devrildi.

Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde esnafın tenteleri uçarak tezgahların üstüne devrildi. Büyük zorluk yaşayan pazarcı esnafı, tentelerini yerinde tutmak için mücadele sarf etti. İzmit'te ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bir işletme sahibinin ise çatıdaki brandanın uçmaması için çivi çaktığı görüldü.


Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu
Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu - Son Dakika


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