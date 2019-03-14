Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgâr Tır'ları Böyle Devirdi

Şiddetli Rüzgâr Tır'ları Böyle Devirdi

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli rüzgar, seyir halindeki TIR'ların devrilmesine neden oldu.

Şiddetli Rüzgâr Tır'ları Böyle Devirdi, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli rüzgar, seyir halindeki TIR'ların devrilmesine neden oldu.

Teksas eyaletinde bulunan Potter bölgesindeki Amarillo şehrinde bir TIR trafikte ilerlediği sırada, saatte 80 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle devrildi. TIR'ın devrilme anını bir amatör kamera kaydetti. Yetkililer olaya müdahale ederken, Randall bölgesine bağlı Canyon şehrinde de yine başka bir TIR şiddetli rüzgar sonucu devrildi. Devrilen TIR otoyoldaki trafiğin kapanmasına neden olurken, Canyon'daki TIR'ın devrilme anı da Todd Anderson isimli bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Teksas eyaletinde hakim olan şiddetli rüzgar sonucu aynı gün içerisinde birbirine yakın farklı bölgelerde birkaç TIR devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Ayrıca, devrilme sonucu yara alan bazı sürücülerin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım Kamera Şakasına Maruz Kalan Beckham, Kendi Heykelini Görünce Dondu Kaldı

Oklu Saldırıdan Cep Telefonu Sayesinde Kurtuldu Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i Krallıktan Eden Karısının, Müstehcen Görüntüleri Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgâr Tır'ları Böyle Devirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]