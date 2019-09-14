Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar
Son Dakika Güncel Haber

Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı. Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Dolu Yağışı, Avsallar, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü "Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]