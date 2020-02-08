Şiddetli rüzgâr ve yağmurdan toplam 220 sera hasar gördü - Son Dakika
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Şiddetli rüzgâr ve yağmurdan toplam 220 sera hasar gördü

6 saat önce

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağmur dolayısıyla yapılan hasar tespit çalışmalarından toplam 220 sera hasar gördüğü belirlendi.

Şiddetli rüzgâr ve yağmurdan toplam 220 sera hasar gördü, System.String[]

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar ve yağmur dolayısıyla yapılan hasar tespit çalışmalarından toplam 220 sera hasar gördüğü belirlendi.


Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri, geçen günlerde şiddetli rüzgar ve yağmura teslim olmuştu. Saatte 52 kilometre hızla esen rüzgardan seraların yanı sıra; evlerin çatıları, ağaçlar ve elektrik direkleri de etkilenmişti.


Bölgede Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 220 seranın hasar gördüğü öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları 3 grup tarafından yapılıyor. Yetkililerin kısa süre içerisinde zararın ne kadar olduğunu açıklaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Sarıcakaya, Mihalgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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