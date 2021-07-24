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Şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle Şile'de denize girme yasağı uzatıldı - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle Şile'de denize girme yasağı uzatıldı

24.07.2021 11:03
Şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle Şile'de denize girme yasağı uzatıldı, System.String[]

Şiddetli rüzgar, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle boğulma vakalarının yaşandığı Şile'de denize girmek bugün de yasaklandı.

Şiddetli rüzgar, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle boğulma vakalarının yaşandığı Şile'de denize girmek bugün de yasaklandı. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır" denildi.

Şile Kaymakamlığı tarafından denize girme yasağının uzatılmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "İlçemizde meteorolojik hava/deniz raporlarına göre, 24.07.2021 Cumartesi günü; rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağı, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceği, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağı tahmin edilmektedir" denildi.

25 Temmuz Pazar günü de rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 4-6 şiddetinde olacağı, dalga yüksekliğinin 1.5 ila 2.5 metre olacağı hava/deniz raporlarıyla bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava/deniz durumuna ilişkin raporlara göre dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında hali hazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Meteroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24.07.2021 Cumartesi (Bugün), ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır. 25.07.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 1 kişi sağ kurtarılırken, 2 gün boyunca süren arama çalışmaları sonucunda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. - İSTANBUL

Cumartesi, Pazar, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle Şile'de denize girme yasağı uzatıldı - Son Dakika


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