Şiddetli Rüzgar Yayla Evlerinin Çatılarını Uçurdu

Şiddetli rüzgar yayla evlerinin çatılarını uçurduORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Şiddetli rüzgar yayla evlerinin çatılarını uçurdu



ORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan etkili rüzgar bazı yayla evlerinin çatılarını uçurdu, telefon vericisini devirdi. İlçenin Turnalık Yaylası'nda etkili olan rüzgar nedeniyle yaylada bulunan telefon vericisi zarar gördü.

Vatandaşlar, gece saatlerinde başlayan rüzgarın telefon vericisine ve bazı evlerin çatılarına zarar verdiğini söyledi.

Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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