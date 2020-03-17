Şiddetli rüzgarda minarenin külah ve alemi uçtu - Son Dakika

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Şiddetli rüzgarda minarenin külah ve alemi uçtu
6 saat önce
ISPARTA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin külah bölümü ile alemi uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:53 Kaynak: DHA
ISPARTA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin külah bölümü ile alemi uçtu.
Isparta ve çevresinde etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşa zor anlar yaşatırken, merkeze bağlı Sav beldesinde Sinan Dede Camii'nin minaresinin külah bölümü ve alemini uçurdu. Cami imamı Veysel Boztepe, uçan külah ve alemin caminin çevresinde bulunan boşluğa düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını belirtti.
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