Şiddetli Rüzgarda Tutmaya Çalıştığı Şemsiyeyle Havalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafının iki gün önce şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafının iki gün önce şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kadirli Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın dış mekan şemsiyelerini uçurması üzerine esnaf duruma müdahale etti.



Rüzgarda sürüklenen şemsiyelerden birinin altındaki tekerlekli platforma çıkan esnaf Sadık Kocadallı, şemsiyeyle birlikte birkaç metre havalanarak düştü.



Kocadallı yara almadan kurtulurken, haldeki vatandaşlardan Mehmet Ali Bıçakçı, şemsiyenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.



Ayağında ve kaburgalarında kırık oluşan Bıçakçı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şemsiyenin havalanma anı ise halin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



"3-4 metre yükseldim"



Sadık Kocadallı, AA muhabirine, aniden çıkan rüzgarda şemsiyeyi uçmaması için tutmak istediğini belirterek, "Şemsiyenin üzerine çıktım. Baktım şemsiye iyice yükseliyor, olacak gibi değil beni de götürecek, hemen atladım. Ben de bir şey yok. 3-4 metre yükseldim." diye konuştu.



Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Bıçakçı da havalanan şemsiyenin üzerine düştüğünü, sonrasında gözünü hastanede açtığını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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