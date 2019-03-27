Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgarda Tutmaya Çalıştığı Şemsiyeyle Havalandı

Şiddetli Rüzgarda Tutmaya Çalıştığı Şemsiyeyle Havalandı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafının iki gün önce şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şiddetli Rüzgarda Tutmaya Çalıştığı Şemsiyeyle Havalandı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafının iki gün önce şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadirli Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde iki gün önce şiddetli rüzgarın dış mekan şemsiyelerini uçurması üzerine esnaf duruma müdahale etti.

Rüzgarda sürüklenen şemsiyelerden birinin altındaki tekerlekli platforma çıkan esnaf Sadık Kocadallı, şemsiyeyle birlikte birkaç metre havalanarak düştü.

Kocadallı yara almadan kurtulurken, haldeki vatandaşlardan Mehmet Ali Bıçakçı, şemsiyenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Ayağında ve kaburgalarında kırık oluşan Bıçakçı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şemsiyenin havalanma anı ise halin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"3-4 metre yükseldim"

Sadık Kocadallı, AA muhabirine, aniden çıkan rüzgarda şemsiyeyi uçmaması için tutmak istediğini belirterek, "Şemsiyenin üzerine çıktım. Baktım şemsiye iyice yükseliyor, olacak gibi değil beni de götürecek, hemen atladım. Ben de bir şey yok. 3-4 metre yükseldim." diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Bıçakçı da havalanan şemsiyenin üzerine düştüğünü, sonrasında gözünü hastanede açtığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, Şemsi Tebrizi, Güncel
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