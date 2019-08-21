Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgarda uçan 150 şişme yatağın rüzgarla dansı
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Şiddetli rüzgarda uçan 150 şişme yatağın rüzgarla dansı

18 dakika önce

ABD'nin Colorado eyaletinde, bir açık hava sinemasında şiddetli rüzgar nedeniyle en az 150 şişme yatağın senkronize bir şekilde uçması renkli görüntüler oluşturdu.

ABD'nin Colorado eyaletinde, bir açık hava sinemasında şiddetli rüzgar nedeniyle en az 150 şişme yatağın senkronize bir şekilde uçması renkli görüntüler oluşturdu.

ABD'nin Colorado eyaletinin başkenti Denver'de şiddetli rüzgarın ortaya çıkardığı görüntüler izleyenleri gülümsetti. Bir açık hava sinemasındaki en az 150 şişme yatak, şiddetli rüzgarda aniden uçmaya başladı. Şişme yatakların senkronize bir şekildeki uçması renkli görüntüler oluşturdu. Ancak parkta uçan yatakların halka açık havuzun bulunduğu alana doğru ilerlemesi kargaşaya neden oldu. Etkinlik alanında bulunan ziyaretçiler uçan yatakları yakalamak için büyük çaba sarfetti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Denver, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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