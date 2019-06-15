Son Dakika Haberleri: Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
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Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı

4 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde pazar yerinde şiddetli rüzgarda yerinden çıkan demir, alışveriş yapan Nargüzer Atasoy'un (70) kafasına düştü.

Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı, System.String[]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde pazar yerinde şiddetli rüzgarda yerinden çıkan demir, alışveriş yapan Nargüzer Atasoy'un (70) kafasına düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Dilovası'nın Diliskelesi Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde kurulan Cumartesi pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda alışveriş yapan şehit annesi Nargüzer Atasoy, fırtınanın şiddetiyle yerinden çıkan demir çubuğun üzerine düşmesi ile yaralandı. Yere düşen yaşlı kadının yardımına pazarcı esnafı ve vatandaşlar koştu. Başında kanama meydana gelen yaşlı kadın, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Bediüzzaman Said Nursi, Kocaeli, Dilovası, 3. Sayfa
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