Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi - Son Dakika

Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi

7 saat önce

Bilecik'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, rüzgardan dolayı çatıdan düşen şıngıl parçalar park halindeki 2 araca zarar verdi.

Şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan düşen parçalar iki araca zarar verdi, System.String[]

Bilecik'te şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, rüzgardan dolayı çatıdan düşen şıngıl parçalar park halindeki 2 araca zarar verdi.


Olay Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezini etkisini altına alan şiddetli rüzgar cadde üzerinde 6 katlı bir binanın çatısında kopan şıngıl parçalar park halindeki 34 BKJ 111 ve 10 L 5726 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında herhangi bir kişinin o esnada olay yerinden geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken, 2 araçta maddi hasa meydana geldi.


"Her şey 3-5 saniyede oldu"


Olayı gören çevredeki bir esnaf 3-5 saniye içinde olayın olduğunu anlatarak, "Bizlerde sese çıktık. Çatıdan uçan malzemeler araçların üzerine düştü" dedi.


Öte yandan çatıdan düşen malzemeler Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. - BİLECİK

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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