Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca devam eden şiddetli rüzgardan kırılan kavak ağacı bahçe duvarını aşıp park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağacın üzerine devrildiği otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin arka camı kırıldı, tavanında da çökme oluştu.

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