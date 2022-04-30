Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI

30.04.2022 21:47

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, içerisinde 10 yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine düştü.

DİYARBAKIR'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, içerisinde 10 yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Yolculardan 2'si yaralandı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bağlar ilçesinde 10 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu minibüsünün üstüne refüjdeki ağaç devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 21 M 0075 plakalı minibüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolculardan 2'sinin yaralandığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Hasar gören minibüs, çekiciyle kaldırıldı. Cadde üzerindeki ağaç parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI

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Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi Karşı şeride geçen minibüs taksinin üzerine devrildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika
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