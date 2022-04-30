Son dakika haber... ŞİDDETLİ RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, içerisinde 10 yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Yolculardan 2'si yaralandı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bağlar ilçesinde 10 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu minibüsünün üstüne refüjdeki ağaç devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 21 M 0075 plakalı minibüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolculardan 2'sinin yaralandığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Hasar gören minibüs, çekiciyle kaldırıldı. Cadde üzerindeki ağaç parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.