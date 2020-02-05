Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi - Son Dakika

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Şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı araçların üzerine devrildi
6 saat önce
Denizli'de saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Denizli'de saatteki hızı yaklaşık 100 km'yi bulan lodos nedeniyle bir binanın çatısı şehrin en eşlik caddelerinden birine uçtu. Araçlar uçan çatının altında kaldı.
Olay, kentin en işlek caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Lodos nedeniyle bir binanın yerinden sökülen çatısı yola uçtu. Çatı yolda park halindeki araçların üstüne yıkılırken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ
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