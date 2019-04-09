Son Dakika Haberleri: Şiddetli Sağanak

Şiddetli Sağanak

1 saat önce

- Sağanaktan detay Sokaklardaki su birikintilerinden görüntüler Seyir halindeki araçlar Sahillerden detay Muğla'da şiddetli sağanak Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

- Sağanaktan detay
Sokaklardaki su birikintilerinden görüntüler
Seyir halindeki araçlar
Sahillerden detay Muğla'da şiddetli sağanak
Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çamdibi Mahallesi okullar bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris- Menteşe, Marmaris- Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda, ulaşım zaman zaman aksadı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 50 kilogram yağmur düştü, rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye ulaştı.

Bugün ve yarın ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:52 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Güncel
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