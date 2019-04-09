- Sağanaktan detay
Sokaklardaki su birikintilerinden görüntüler
Seyir halindeki araçlar
Sahillerden detay Muğla
'da şiddetli sağanak Marmaris
ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak etkili oldu.
Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çamdibi
Mahallesi okullar bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı.
Yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris- Menteşe
, Marmaris- Datça
kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda, ulaşım zaman zaman aksadı.
Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 50 kilogram yağmur düştü, rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye ulaştı.
Bugün ve yarın ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirdi.