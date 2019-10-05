Son Dakika Haberleri: Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

1 saat önce

Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.

Kaza sonra araçlarda bulunan yolculardan 2 kişi hafif yaralandı.

Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

Tekirdağ, Malkara, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
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