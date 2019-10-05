Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
1 saat önce
Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.
Kaza sonra araçlarda bulunan yolculardan 2 kişi hafif yaralandı.
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu