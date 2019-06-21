Son Dakika Haberleri: Şiddetli sağanak - KOCAELİ
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Şiddetli sağanak - KOCAELİ

55 dakika önce

- Genel görüntüler KOCAELİ - Kocaeli-Sakarya arasındaki Yeni Eşme'de şiddetli sağanak taşkına neden oldu.

- Genel görüntüler KOCAELİ - Kocaeli- Sakarya arasındaki Yeni Eşme'de şiddetli sağanak taşkına neden oldu.
Şiddetli sağanak - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:35 Kaynak: AA
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