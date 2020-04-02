Şiddetli sağanak Kozan'da hayatı felç etti - Son Dakika

Şiddetli sağanak Kozan'da hayatı felç etti
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde yağan şiddetli sağanak, hayatı felç etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde yağan şiddetli sağanak, hayatı felç etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.00'da başlayan ve 1 saat boyunca etkili olan şiddetli sağanak sokaklarda sele neden oldu. Sağanak yağışta Kozan mahallelerinde birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yalın ayak caddeleri geçmeye çalıştı. Belediye ekipleri tahliye için çalışmalara başladı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:43 Kaynak: İHA
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