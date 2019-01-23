Şiddetli Sağanak Seferihisar'da 'Su' Baskınlarına Yol Açtı
1 saat önce
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İZMİR'in Seferihisar
ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Seferihisar'da bugün başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokak ve caddeler göle dönerken, zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oldu. Ev ve iş yerlerine dolan yağmur sularını temizlemeye çalışanlar, zaman zaman zor anlar yaşarken, belediye ekipleri ise su baskınlarına yetişmekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:55 Kaynak: DHA
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