Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu
37 dakika önce
Kolombiya'da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı.
Kolombiya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:37 Kaynak: DHA
'da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı. 29 yolcunun bulunduğu uçakta ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bogota Havaalanı'nda meydana geldi. SARPA firmasına ait 3 kabin görevlisi ve 29 yolcunun içinde bulunduğu uçak, havaalanına indiği esnada yoğun yağmur sebebiyle kayarak pistten çıktı. Uçak, pistten çıktıktan sonra su drenajının bulunduğu yerde durdu. 29 yolcunun bulunduğu uçak, havaalanı ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Uçağın iniş anı
-Uçağın pistten çıkma anı
-Uçağın durma anı
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