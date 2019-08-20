Son Dakika Haberleri: Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu
Son Dakika Dünya Haber

Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu

23 dakika önce

Kolombiya'da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı.

Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu, System.String[]


Kolombiya'da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı. 29 yolcunun bulunduğu uçakta ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bogota Havaalanı'nda meydana geldi. SARPA firmasına ait 3 kabin görevlisi ve 29 yolcunun içinde bulunduğu uçak, havaalanına indiği esnada yoğun yağmur sebebiyle kayarak pistten çıktı. Uçak, pistten çıktıktan sonra su drenajının bulunduğu yerde durdu. 29 yolcunun bulunduğu uçak, havaalanı ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

- Kolombiya
Kolombiya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere hükümetinden "Anlaşmasız Brexit serbest dolaşımı sonlandırır' açıklaması
Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]