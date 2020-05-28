Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika
Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu
Şiddetli sağanağın araç içinden görüntülenmesi Griye bürünen gökyüzü Gökyüzünde şimşek çakma anı Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu ARDAHAN - Ardahan'da gök gürültülü sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.
Şiddetli sağanağın araç içinden görüntülenmesi
Griye bürünen gökyüzü
Gökyüzünde şimşek çakma anı
Şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu
ARDAHAN - Ardahan'da gök gürültülü sağanağın yanı sıra rüzgar etkili oldu.
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29.05.2020 01:17:26. #1.13#
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