Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu

12.06.2022 20:50
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu

Sivas'ta şiddetli sağanak trafik kazalarını beraberinde getirdi.

Sivas'ta şiddetli sağanak trafik kazalarını beraberinde getirdi.

Olay saat 19.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Yarhisar köyünde meydana geldi. A.K. yönetiminde ki 58 VA 332 plakalı Opel marka araç ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur kanalına düştü. Otomobil ters dönerek dönerek durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., olay yerine gelen ambulanslarla Hafik İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan/İHA)

Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu

YORUMLAR
500
Şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı Şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu - Son Dakika
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