Olay saat 19.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Yarhisar köyünde meydana geldi. A.K. yönetiminde ki 58 VA 332 plakalı Opel marka araç ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur kanalına düştü. Otomobil ters dönerek dönerek durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., olay yerine gelen ambulanslarla Hafik İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu - Son Dakika

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