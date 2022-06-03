Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı

03.06.2022 06:07
Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle altyapı çalışmalarının devam ettiği bazı sokak ve caddelerde göçükler meydana geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle altyapı çalışmalarının devam ettiği bazı sokak ve caddelerde göçükler meydana geldi. 2 araçta maddi hasarın meydana geldiği olayda ekipler anında müdahale etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde gün içinde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde gök gürültülü ve fırtınayla birlikte yağan şiddetli yağmur nedeniyle alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde çöken yol nedeniyle araçlar zarar gördü.

Akşam saatlerinde bir anda bastıran fırtına ve gök gürültülü bir şekilde şiddetli yağan yağmur nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi. İlçe merkezi genelinde yapılan alt yapı çalışmaları sonrası yollarda çökmeler meydana geldi. Şerefiye Mahallesi İmamhatip Caddesi üzeninde bulunan yolda çökme nedeniyle çukura kaçan 2 araçta maddi zarar oluştu. İtfaiye ekipleri, MASKİ ve Alt yapı çalışması yapan özel firma tarafından müdahale edilen çöken yolarda çalışma başlatılırken yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. - MANİSA

Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı
Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı

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Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli sağanak yağış maddi hasara yol açtı - Son Dakika


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