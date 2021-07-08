Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika

Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde analıksız yağan sağanak yağış adeta yolları göle çevirdi.

Beldede bir saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağış adeta hayatı felç etti. Beldede kurulan halk pazarında satış yapan esnaf da zor anlar yaşadı. Yağan yağış nedeniyle beldenin ana arterlerini su bastı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın sona ermesinin ardından beldede hasar tespit ve onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye fen işleri ekipleri yağmurun getirdiği odun ve çamurları temizleyerek yolları açtı.

Ekiplerin beldedeki çalışmaları sürüyor.