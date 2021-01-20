Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı - Son Dakika

Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı

20.01.2021 15:34

Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı Eskişehir'deki birçok çeşme ve tulumbadan jeotermal kaynaklardan sağlanan sıcak su akıyor İbadetleri için tarihi Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, şadırvanından doğal sıcak su akmasından oldukça memnun Dondurucu havada 25-30 derece sıcaklıkta yer...

Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı

Eskişehir'deki birçok çeşme ve tulumbadan jeotermal kaynaklardan sağlanan sıcak su akıyor

İbadetleri için tarihi Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, şadırvanından doğal sıcak su akmasından oldukça memnun

Dondurucu havada 25-30 derece sıcaklıkta yer altı suyu akıyor

ESKİŞEHİR - Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de, jeotermal kaynaklardan sağlanan sıcak suyun aktığı çeşme ve tulumbalar vatandaşlara büyük rahatlık sağlıyor.

Gündüzleri dahi eksi 5-8 dereceye kadar inen hava sıcaklığı günlük yaşamı hayli zorlaştırıyor. Eskişehir'in yer altı zenginliklerinden olan jeotermal suları, birçok noktadaki tulumba ve çeşmelerle aktarılarak vatandaşlara 25-30 derece sıcaklıkta su sağlıyor. Şebekelerdeki soğuk sular ve birçok noktada gözlemlenen donmalar sebebi ile zorluk yaşayan insanlar, sıcak sudan oldukça memnun. Sıcak olmasının yanında da şifalı olarak nitelendirilen yer altı kaynağı başta camii cemaati için bulunmaz nimet. İbadetleri için tarihi Reşadiye Camii'ne gelen vatandaşlar, şadırvanından doğal sıcak su akmasından oldukça memnun.

"Eskişehir için bu bir nimettir"

Cami cemaatinden olan İbrahim Yüksel sıcak suyun insanları abdest almaya teşvik ettiği söyledi. Yüksel; "Sıcak su her camide olması güzeldir, ibadet ediyor insanlar soğukta. Bu su sıcak olduğu için insanlar rahatlıkla abdestini alıyor ve ibadetini yapıyor. Yeraltı suları her yerde yok, Eskişehir için bu bir nimettir. Bu nimetleri değerlendirmemiz gerekiyor. Soğuk su olunca insanlar abdest almaya çekiniyor ama sıcak su alınca abdestini alıp camiye giriyor" dedi.

"İbadetimizi yapmamıza yardımcı oluyor"

Konuyla alakalı konuşan bir diğer cami cemaatinden Ömer Unutmaz ise, sıcak su nedeniyle ibadetlerinin kolaylaştığını aktardı. Unutmaz; "15 20 seneden beri devamlı bu çeşmelere geliyoruz. Buralar kaplıca bölgesi ve yeraltından, 300 metre derinlikten sıcak su çıkıyor. Burada devamlı yaz, kış sıcak su akar. Bu durum cemaate çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu büyük bir nimet, abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz şükürler olsun çokta güzel sıcak su. Diğer zamanlarda hamamlarda var burada termal hamamlar gayet iyi. Biz çok memnunuz Cenab-ı Allah bizlere böyle bir nimet vermiş, biz de faydalanıyoruz. Tam net olarak bilmiyorum ama şu anda bir 20 derece kadar sıcaklıkta akıyor. Tabii hamamlarda daha sıcak akıyor kapalı olduğu için. Burası açık olduğu için daha soğuk olması normal. Soğuğa karşı çok etkili oluyor abdest alırken üşümüyoruz. İbadetimizi yapmamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.

Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı
Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı
Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı
Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı

Eskişehir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şiddetli soğuklarda jeotermal su rahatlığı - Son Dakika


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