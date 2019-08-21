Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış arabaları sürükledi
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Şiddetli yağış arabaları sürükledi

1 saat önce

Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağışla beraber ara mahalleler nehre döndü.

Şiddetli yağış arabaları sürükledi, System.String[]

Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağışla beraber ara mahalleler nehre döndü. Şiddetli akıntıya kapılan araç yokuş boyunca sürüklendi.


Zonguldak'ta aniden bastıran şiddetli yağış hayatı felç etti. Ara mahallelerde mazgalların kapanması nedeniyle yollar sular altında kaldı. Sele kapılan araç yol boyunca sürüklendi. Adeta nehre dönen ara sokak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
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