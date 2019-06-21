Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarını yıktı
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Şiddetli yağış Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarını yıktı

2 saat önce

Trabzon'da dün akşam etkili olan yağmur şehrin bir çok yerinde maddi hasara neden olurken, 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarı da aşırı yağmura dayanamayarak yıkıldı.

Şiddetli yağış Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarını yıktı, System.String[]
Trabzon'da dün akşam etkili olan yağmur şehrin bir çok yerinde maddi hasara neden olurken, 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarı da aşırı yağmura dayanamayarak yıkıldı.

Özellikle sahil yoluna yakın yerlerde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bir çok işyerlerini su basarken, Ayasofya Camisi'ni çevreleyen duvarda aşırı yağmurdan dolayı bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın etrafında güvenlik çemberi oluşturulurken yapımına süratle başlanacağı öğrenildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
Trabzon, Ayasofya, Güncel
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