Son Dakika Haberleri: Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Göle Çevirdi... Birçok İş Yerini Su Bastı

Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Göle Çevirdi... Birçok İş Yerini Su Bastı

1 saat önce

Şiddetli yağış Ayvalık'ı göle çevirdi.

Şiddetli yağış Ayvalık'ı göle çevirdi... Birçok iş yerini su bastı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok iş yerini sular altında bıraktı.
İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık'ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj'da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in girişimleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ'nin Edremit Körfezi ilçelerindeki şubelerinden ilçeye getirilen su tahliye pompaları sayesinde su basan ev ve işyerlerinin tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Ayvalık'ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi'nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti.
Meteorolojiye göre Ayvalık'ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın Kabrine Ziyaret

Bursa'da Su Fiyatlarına Yüzde 10'luk Üçüncü İndirim Ferhat'ın Deldiği Dağdan 2 Bin Yıl Sonra Amasya'ya Su Getirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:48:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Göle Çevirdi... Birçok İş Yerini Su Bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]