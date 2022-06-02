Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı

02.06.2022 08:18

Kars'ın Verimli köyünde bir evde oluşan göçükte anne ve 8 yaşındaki iki oğlu yaşamını yitirdi. Ailenin 12 yaşındaki kızı ise ekipler tarafından yaralı olarak tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde bir evde göçük meydana geldi. Uykuda olan anne ve çocukları göçük altında kaldı.

ANNE VE 2 OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek göçük altında kalan anne Songül Budak ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak ve Boran Budak'ı (8), kurtarmak için çalışma yaptı. Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI ÇOCUK HASTANEDE

Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Jandarma ekipleri evin etrafında önlem aldı. Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

YORUMLAR
500
Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası felaket: Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası felaket: Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı - Son Dakika


Son Dakika
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
08:09 Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı
08:05 Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi merkeze çekildi, 25 temsilciliğe büyükelçi atandı
01:08 Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var
00:50 Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi! Litre fiyatı 26 lirayı aştı
00:46 Sivilleri hedef alan terör örgütünün menzilleri Suriye Milli Ordusu tarafından vuruldu
00:30 Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi parkı eylemcilerine yönelik "Bunlar çürük, bunlar sürtük" sözlerine Akşener'den tepki geldi
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 08:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement