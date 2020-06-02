Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış günlük hayatı felç etti.



Muratlı'da aşırı yağış nedeniyle araç trafiği aksadı. Caddeler ve sokaklar göle dönüştü. Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar, koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.



Özellikle kent merkezinde akşamüstü saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmurda ıslanmamak için sığınacak yer arayan bazı vatandaşlar, saçakların altına kaçtı. Bazı vatandaşlar ise yağış nedeniyle sırılsıklam olmaktan kurtulamadı. - TEKİRDAĞ