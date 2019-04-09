Şiddetli Yağış ile Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu
1 saat önce
Şiddetli yağış ile taşan dereler dev obruklar oluşturduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:08 Kaynak: İHA
Şiddetli yağış ile taşan dereler dev obruklar oluşturdu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde taşan dereler Suriye
'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı. Obruklara akan sular yeraltı sularına karışmaya başladı.
Son 26 yılın en yoğun yağışını alan Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn ilçesine aktı. Yağan
yağışlar Rasulayn kentinde dev obruklar oluşturdu. Dere suları obruklara akarak yer altı suyuna karışmaya devam ediyor. Rasulayn kentinde yoğun yağışların görülmesi ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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