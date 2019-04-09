Son Dakika Haberleri: Şiddetli Yağış ile Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu

Şiddetli Yağış ile Taşan Dereler Dev Obruklar Oluşturdu

1 saat önce

Şiddetli yağış ile taşan dereler dev obruklar oluşturduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı.

Şiddetli yağış ile taşan dereler dev obruklar oluşturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn kentindeki obruklara aktı. Obruklara akan sular yeraltı sularına karışmaya başladı.
Son 26 yılın en yoğun yağışını alan Ceylanpınar ilçesinde taşan dereler Suriye'nin Rasulayn ilçesine aktı. Yağan yağışlar Rasulayn kentinde dev obruklar oluşturdu. Dere suları obruklara akarak yer altı suyuna karışmaya devam ediyor. Rasulayn kentinde yoğun yağışların görülmesi ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:08 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Suriye, Ceylanpınar, Genel
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