Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı - Son Dakika
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Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı

03.03.2022 13:40

Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı Adıyaman'da şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı; dereler taştı, araziler sular altında kaldı.

Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı

ADIYAMAN - Adıyaman'da şiddetli yağış nedeniyle köprü yıkıldı; dereler taştı, araziler sular altında kaldı.

Önceki gün başlayan yağışlar gece etkisini arttırdı. Gece boyu süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı köyü ile Çimen Köyü arasındaki köprü yağışa dayanamadı. Köprünün bir kısmı yağışla birlikte göçtü. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri köprünün girişinde güvenlik önlemi alarak ulaşımı durdurdu. Köyler arasında ikinci bir köprünün olduğu ve ulaşımın bu köprüden yapıldığı öğrenildi. Yağışlar nedeniyle Adıyaman'da dereler taştı, taşan dereler tarım arazilerine zarar verdi.

Adıyaman İl Özel İdare yetkilisi, şiddetli yağış nedeniyle köprüde meydana gelen hasar sonrasında gerekli önlemi aldıklarını dile getirdi.

Yağışlar nedeniyle ayrıca Yaylakonak beldesinde bulunan köprünün ise bir kısmında çökme meydana gelirken, Gömükan yolunda ise kayma meydana geldiği öğrenildi.

Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı
Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı

YORUMLAR
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Adıyaman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri sular altında bıraktı - Son Dakika


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