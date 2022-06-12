Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

12.06.2022 02:37

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde dağda şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Yamaç Mahallesi'ndeki kanyonda mahsur kalan 10 kişiden 6'sı helikopterle kurtarılırken 4 dağcı içinse karadan çalışma başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 kişi yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Dağcılar, tedbir amaçlı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kurtarılan dağcılardan Ercan Uygun, ekibin İzmir ve İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Hobi amaçlı Yamaç Kanyonuna geldik. Hava durumunu internetten kontrol ettik. Yarım saatlik yağmur geçişi vardı. O saatlerde yemek molası veririz dedik. Molamızı da verdik. Yağmur durdu. Yürüyüşlerimize tekrar başladık. O arada bir sel felaketi geldi. inanılmaz bir sel geldi hala da devam ediyor. Selin uzun süre akması inanılmazdı. Böyle bir sel ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

olay

Sağanak dolayısıyla dün, 10 dağcı mahsur kalmış, bölgenin coğrafi yapısının zor olması nedeniyle olay yerine Aydın Hava Filo Komutanlığına bağlı helikopter gönderilmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter de bölgeye gelerek destek vermişti.

Helikopter, "havırda" denilen yöntemle havada yaklaşık 45 dakika sabit kalmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahsur kalan dağcılardan 6'sını tahliye halatıyla tek tek alıp helikoptere bindirmişti.

Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Kaynak: AA

Helikopter, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli yağış nedeniyle dağdaki kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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