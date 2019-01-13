Şiddetli Yağış Nedeniyle Durdurulan İzmir-Eskişehir Tren Seferleri Yeniden Başladı
1 saat önce
Şiddetli yağış nedeniyle durdurulan İzmir-Eskişehir tren seferleri yeniden başladıMANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 gün boyunca aralıksız yağan yağmur sonrası rayların sular altında kalması nedeniyle durdurulan İzmir-Eskişehir arası tren seferleri suların çekilmesiyle yeniden başladı.
Şiddetli yağış nedeniyle durdurulan İzmir- Eskişehir
tren seferleri yeniden başladı
MANİSA - Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde 3 gün boyunca aralıksız yağan yağmur
sonrası rayların sular altında kalması nedeniyle durdurulan İzmir-Eskişehir arası tren seferleri suların çekilmesiyle yeniden başladı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sağanak nedeniyle oluşan su baskını
ve taşkınlar, karayolu ve demiryolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Özellikle dün aşırı yağışlar dolayısıyla meydana gelen taşkın sonrası İzmir- İstanbul
karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. İlçede yağışın tren raylarını da sular altında bırakması nedeniyle TCDD'nin Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta tren seferleri geçici olarak durduruldu.
İzmir-Eskişehir arası tren seferleri, ekiplerin yoğun çalışması ve suyun tahliye edilmesi sonrası bugün yeniden başladı. Ayrıca yine trafiğe kapalı olan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi
kavşağı da ekiplerin yoğun çalışmasının ardından açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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