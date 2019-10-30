Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
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Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

20 dakika önce

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastıADIYAMAN - Adıyaman'da, yağan yağmur sonrasında bir çok evi lağım suyu bastı.

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yağan yağmur sonrasında bir çok evi lağım suyu bastı.

Gece saatlerinde başlayan yağmur yağışından dolayı merkez Malazgirt Mahallesinde bulunan bir çok ikameti lağım suyu bastı. Sabah uyanan ev sakinleri evlerinin sular altında kalmasıyla karşılaştı. Bir çok kişinin evlerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerini lağım suyu basan vatandaşlar, kovalarla, çek paslarla suyu evden çıkartmaya çalıştı. Evlerine lağım suyu dolan vatandaşlar, mağdur olduklarını bu tür su baskınlarının yaşanmaması için Adıyaman Belediyesi'nden konuyla alakalı acil bir çözüm üretmelerini istediklerini vurguladılar.

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

Malazgirt, Adıyaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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