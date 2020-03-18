Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı - Son Dakika

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

6 saat önce

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı Yağış nedeniyle ev eşyaları hasar gören aile yardım bekliyor Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, System.String[]

Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

Yağış nedeniyle ev eşyaları hasar gören aile yardım bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış sonucu evlerini su basan aile yardım bekliyor.

Gaziantep'te gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehitkamil ilçesindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrasında bölgede sel etkili olurken, Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Kalburcu ailesi su baskınına uyurken yakalandı. 4 çocuğunu yataktan kaldırarak evden çıkardığını söyleyen İbrahim Kalburcu, sel suyunu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Bodrum katta yaşayan Kalburcu ailesinin eşyaları kullanamaz hale geldi. Yetkililerden yardım eli uzatılması beklediklerini söyleyen Kalburcu, gidecek yerlerinin olmadığını kaydetti.

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu         
18:04
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:08:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]