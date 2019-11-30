Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

Yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Beykoz civarında etkili oluyor.

Şiddetli yağışın başlamasıyla itfaiye ekipleri, olası su baskınlarına karşı bazı noktalarda önlem aldı.

Pendik'te Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda suyun içinde kalan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla buradan çıkarken aynı yerde mahsur kalan diğer araç da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir okulun istinat duvarından sızan yağmur nedeniyle zabıta ekipleri çökme tehlikesine karşı önlem aldı. Okulun bulunduğu caddenin bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İstanbul, İtfaiye, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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