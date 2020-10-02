Rize'de şiddetli yağış...Dereler taştı, heyelan meydana geldi - Son Dakika

Rize'de şiddetli yağış...Dereler taştı, heyelan meydana geldi
Rize'de şiddetli yağış...Dereler taştı, heyelan meydana geldi Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi Rize'deki şiddetli yağış Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde etkili oluyor.
Rize'de şiddetli yağış...Dereler taştı, heyelan meydana geldi
Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
RİZE - Rize'deki şiddetli yağış Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde etkili oluyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağmur Rize'de sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'de bu saat itibariyle il genelinde heyelan dolayısıyla 16 köyün yolu ulaşma kapandı. Pazar ilçesinde bir araç yamaçtan kopan taş ve toprak yığının arasında kaldı. Fındıklı ilçesinde Arılı Deresi'nin debisi yükselirken, vatandaşlara dere yataklarından ve dere kenarlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.
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