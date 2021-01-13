Şiddetli yağış sel getirdi - Son Dakika

Meteoroloji uyarmıştı. Bir süredir kuraklığa karşı umutla beklenen yağmurlar yurdun birçok yerinde kendini hissettirdi.

İstanbul'de beklenen yağış sonunda geldi. Taksim ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere tüm şehirde

sağanak ve rüzgar etkili oldu. Uyarıları dikkate alıp yağışa karşı temkinli olanlar hemen şemsiyelerini açtı hazırlıksız olanlarsa saçak altlarına sığındı. Bağdat Caddesi'nde kuvvetli sağanak ve rüzgar

nedeniyle ağaç devrildi. Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı. Silivri'de bazı cadde, sokak ve işyerlerini su bastı.

YAĞIŞLARDAN İZMİR DE ETKİLENDİ

Yağışlardan etkilenen bir diğer yerse İzmir. Şehirde birçok ilçede bazı evleri ve caddeleri su bastı

bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi. Suya düşen bir kuryenin yardımına mahalleli yetişti. Herkes o kurye kadar şanslı değildi maalesef. Alt geçit suyla dolunca tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir genç trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Selde sürüklenerek tırın altında kalan yaşlı kadının kurtarılma anı ise kameraya böyle yansıdı.

EDİRNE'DE BAZI EVLERİ SU BASTI Kuvvetli yağış Edirne'de de etkili oluyor. Bölgedeki bazı evleri su basarken vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Edirne'de etkili olan sağanak sebebiyle 4 saatte debisi 2 kat artan Tunca Nehri ise yükseldi.

(İHA)