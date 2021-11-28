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Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı - Son Dakika

Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı

28.11.2021 13:22

Antalya bir günde birçok doğa olayına şahit oldu.

Antalya bir günde birçok doğa olayına şahit oldu.

Aksu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağmur, üreticileri zor durumda bıraktı. Gün içerisinde şiddetini artıran kuvvetli yağmur ve rüzgar, ekili alanları sular altında bırakırken henüz ilk meyvelerini vermeye başlayan çilek seraları da sular altında kaldı. 1352396

Serik ilçesinde serası sular altında kalan üretici mağduriyetini, dizine kadar gelen suyun içinde böyle anlattı…

İl genelinde dün bütün gün devam eden yağış sonrasında şiddetli rüzgar ve hortum çıktı. Yeşil bahçe mahallesinde bir site içerisinde meydana gelen olayda yaklaşık 30 ağaç, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yola ve sitenin hemen yanı başında bulunan çocuk parkındaki oyun alanlarının üzerine devrildi. O sırada oradan geçen birinin olmaması olası faciayı engelledi. Olay sebebiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken çocuk parkında bulunan oyuncak ve banklar da hasar meydana geldi.

SES// 01.42 – 02.00 1352361

Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı
Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı
Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı
Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı

oyunlar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı - Son Dakika


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