Şiddetli yağış seraları sular altında bıraktı - Son Dakika

Antalya bir günde birçok doğa olayına şahit oldu.

Aksu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağmur, üreticileri zor durumda bıraktı. Gün içerisinde şiddetini artıran kuvvetli yağmur ve rüzgar, ekili alanları sular altında bırakırken henüz ilk meyvelerini vermeye başlayan çilek seraları da sular altında kaldı. 1352396

Serik ilçesinde serası sular altında kalan üretici mağduriyetini, dizine kadar gelen suyun içinde böyle anlattı…

İl genelinde dün bütün gün devam eden yağış sonrasında şiddetli rüzgar ve hortum çıktı. Yeşil bahçe mahallesinde bir site içerisinde meydana gelen olayda yaklaşık 30 ağaç, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yola ve sitenin hemen yanı başında bulunan çocuk parkındaki oyun alanlarının üzerine devrildi. O sırada oradan geçen birinin olmaması olası faciayı engelledi. Olay sebebiyle yol tamamen trafiğe kapatılırken çocuk parkında bulunan oyuncak ve banklar da hasar meydana geldi.

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