Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

12.01.2021 17:04

- Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Edirne'de şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış sebebiyle birçok araç mahsur kaldı, bazı araçlarda trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

- Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

EDİRNE - Edirne'de şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış sebebiyle birçok araç mahsur kaldı, bazı araçlarda trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde ana caddelerle oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çökmelerin de yaşandığı yollarda bazı araçlar çukurlara saplandı. Su birikintilerinin yaşandığı caddeleri zabıta ekipleri trafiğe kapattı. Zarar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yağış şiddetini artırarak devam ediyor.

Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı - Son Dakika


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