Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış sonrası Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi
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Şiddetli yağış sonrası Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi

1 saat önce

İstanbul'un bir çok ilçesinde hayatı felç eden şiddetli yağıştan en çok etkilenen semtlerden olan Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Şiddetli yağış sonrası Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi, System.String[]
İstanbul'un bir çok ilçesinde hayatı felç eden şiddetli yağıştan en çok etkilenen semtlerden olan Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış adeta hayatı felç etti. İstanbul'un birçok ilçesinde su baskınları yaşanırken Eminönü'nü de etkileyen su baskını drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde Eminönü alt geçidinin sular altında kaldığı ve trafiğin sıkıştığı gözlemlendi. Birçok iş yerinin zarar gördüğü Eminönü'nde vatandaşların da yağmur suları nedeniyle yürümekte zorlandığı da görüntülendi. - İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
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