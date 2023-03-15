Şiddetli yağış sonrası şelale taştı - Son Dakika
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Şiddetli yağış sonrası şelale taştı

15.03.2023 14:29

Şiddetli yağış sonrası şelale taştıELAZIĞ Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Şiddetli yağış sonrası şelale taştı

ELAZIĞ Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından bir şelalenin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi. Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

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