Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu
1 saat önce
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı.
Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını
sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 50 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından bulunan ceset kesin ölüm sebebi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırılırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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