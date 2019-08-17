Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu

51 dakika önce

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı.

Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu, System.String[]
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında alt geçitten ceset çıktı. Fatih'te bulunan Unkapanı alt geçidinde su baskını sonrası tahliye çalışmaları yapan işçiler, erkek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 50 yaşlarında bir erkek cesedi olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bulunan ceset kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
(Yunus Emre Şeker - Murat Horoz/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Ahi Çelebi Camiini su bastı Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış sonrası Unkapanı köprüsünde erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]