Şiddetli Yağış Sonrası Yolları Su Bastı

Şiddetli yağış sonrası yolları su bastı -Etkili olan yağışlar bazı köprü ve yolların çökmesine sebep olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ilçeyi adeta esir aldı.

Şiddetli yağış sonrası yolları su bastı

-Etkili olan yağışlar bazı köprü ve yolların çökmesine sebep oldu



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ilçeyi adeta esir aldı. Değişik noktalarda oluşan su baskınlarında birçok hayvan telef olurken, birçok vatandaşta mağdur oldu. İlçenin altyapısı yoğun yağışlar karşısında yetersiz kalırken, birçok mahallede sel meydana geldi.

İlçede meydana gelen selde en fazla Esmerçayır Mahallesi etkilendi. Çevredeki tarlalardan gelen su ve çamur mahalleliye zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan yağışlar özelikle kırsal mahallelerde köprü ve yolların bozulmasına sebep olurken, öğrenciler okullara gitmekte zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden ilçede yağışların devam edeceği belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek

Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm