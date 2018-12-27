Son Dakika Haberleri: Şiddetli Yağış Sonrası Yolları Su Bastı

Şiddetli Yağış Sonrası Yolları Su Bastı

1 saat önce

Şiddetli yağış sonrası yolları su bastı -Etkili olan yağışlar bazı köprü ve yolların çökmesine sebep olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ilçeyi adeta esir aldı.

Şiddetli yağış sonrası yolları su bastı
-Etkili olan yağışlar bazı köprü ve yolların çökmesine sebep oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ilçeyi adeta esir aldı. Değişik noktalarda oluşan su baskınlarında birçok hayvan telef olurken, birçok vatandaşta mağdur oldu. İlçenin altyapısı yoğun yağışlar karşısında yetersiz kalırken, birçok mahallede sel meydana geldi.
İlçede meydana gelen selde en fazla Esmerçayır Mahallesi etkilendi. Çevredeki tarlalardan gelen su ve çamur mahalleliye zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan yağışlar özelikle kırsal mahallelerde köprü ve yolların bozulmasına sebep olurken, öğrenciler okullara gitmekte zor anlar yaşadı.
Meteorolojiden ilçede yağışların devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Sabah, Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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