Şiddetli Yağış ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu
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Şiddetli yağış ve dolu tarım arazilerini vurduGAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine büyük hasar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:01 Kaynak: İHA
Şiddetli yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu
GAZİANTEP - Gaziantep
'in Araban
ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine büyük hasar verdi.
Araban ilçe kırsalında bugün yağan şiddetli yağmur
ve dolu nedeniyle tarım arazileri ve hayvan çiftliklerini su bastı. Su baskını ve sel nedeniyle onlarca dönüm biber, buğday, soğan ve sarımsak ekili tarım arazisi ile hayvan çiftliğinin hasar gördüğü belirtildi. Çiftçilerden Hasan Azra, 6 dönüm biber, 10 dönüm buğday ekili alanın hasar gördüğünü anlatarak, yetkililerden yardım istedi.
İlçedeki tarım arazisi ve çiftliklerle ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.
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